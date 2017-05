| Общество | 09:58 | 04.05.2017 Миллиарды гривен не дали украсть взяточникам благодаря системе Prozorro, - ДнепрОГА Сегодня наиболее эффективно коррупцию в госзакупках преодолевают благодаря онлайн-системе Prozorro. С момента ее внедрения в Днепропетровской области через этот сервис местные предприниматели честно заработали уже более 30 млрд грн. Об этом сообщил советник председателя ДнепрОГА по инновациям Юрий Голик, передает пресс-служба облгосадминистрации.



По его словам, благодаря дополнительным поступлениям в бюджет команда главы области реконструировала и построила новые дороги, школы, детские сады и больницы.



«Качество жизни зависит от маленьких, но ежедневных изменений на местах, и эти изменения нам удается воплощать благодаря постепенному преодолению коррупции», - рассказал Юрий Голик.



Таких впечатляющих результатов, по его мнению, удалось достичь благодаря тому, что Днепропетровщина первой в Украине внедрила систему Prozorro и продолжает активно ее популяризировать.



Сейчас системой пользуются уже почти 7,5 тысячи предпринимателей, и эта цифра ежедневно растет. В 2017 году предприниматели области стали победителями в более чем 27 тыс. торгов. Среди самых распространенных товаров - пищевые и нефтепродукты.

