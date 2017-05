| Общество | 11:18 | 04.05.2017 За отопительный сезон количество аварий в теплосетях снизилось вдвое Отопительный сезон прошел в области стабильно. Количество аварий в теплосетях снизилось вдвое, сбоев в коммунальных услугах не допустили. Готовиться к зиме регион начинает уже сейчас, сообщили в департаменте ЖКХ и строительства ДнепрОГА. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Мы не допустили аварийного отключения от теплоснабжения социальных объектов и домов. Сейчас начинаем тщательно готовиться к следующему отопительному сезону. Он должен стартовать 15 октября во всех городах и районах области. Надо заблаговременно и качественно подготовить сети к приему тепла, чтобы и очередную зиму пройти без перебоев», – отметили в департаменте. Ход отопительного сезона в области находился под контролем ДнепрОГА. Мониторинг осуществлялся круглосуточно. Предприятия теплоэнергетики продемонстрировали надежную работу в условиях зимы. Теплом стопроцентно были обеспечены жилой фонд и соцсфера. Настоящий прорыв совершили в Марганце, Покрове и Никополе. Здесь были долги перед «Нафтогазом» за потребленный газ – и города могли остаться зимой без тепла. Решением стала децентрализация системы отопления. Многоэтажки в этом году впервые отапливались индивидуально, а социальные объекты – с помощью твердотопливных котельных. Среди приоритетов по подготовке к новому отопительному сезону – замена наиболее аварийных участков магистральных водоводов, оптимизация систем теплоснабжения. «Города и районы должны определить ответственных, которые будут отчитываться перед областным штабом о подготовительных работах. Дважды в месяц будут публиковаться на официальных сайтах отчеты», – подчеркнули в департаменте ЖКХ и строительства. Оснащение домов тепловыми счетчиками – отдельный пункт плана по подготовке к холодам. Это поможет сэкономить средства жильцов.

