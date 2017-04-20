Лауреаты фестиваля песен из АТО стали героями документального фильма, – Валентин Резниченко

Семь лауреатов Всеукраинского фестиваля «Песни, рожденные в АТО» стали участниками многосерийной телеверсии этого проекта. Съемки документального фильма продолжаются. Премьера состоится уже в этом году.

Съемки организовала команда ДнепрОГА, сообщил глава области Валентин Резниченко.

«Лауреаты фестиваля выступают с гастролями по всей Украине, в Киеве презентовали первый диск АТОшных песен, создали патриотическую радиостанцию. Сейчас снимаем об участниках проекта многосерийный документальный фильм. Первыми его зрителями станут жители Днепропетровщины», – рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Героями отснятых серий уже стали Андрей Касенюк, Руслан Давыдович, Алексей Бык, Владимир Щипак, Юрий Сусло, Вячеслав Куприенко, Владимир Полешко.

Телеверсия проекта «Песни, рожденные в АТО» посвящена защитникам Украины, которые слагали свои песни на передовой. В фильме, кроме музыки, используются архивные фото и любительское видео бойцов.

В съемках примут участие также исполнители второго фестиваля, который пройдет этой весной.

Первый фестиваль «Песни, рожденные в АТО» состоялся в мае 2016-го.