Молодежь Спасского готовит масштабный майский фестиваль

В поселке Спасское 13 мая пройдет масштабный молодежный фестиваль «Спасское пространство». Организаторы готовят локации с песнями, танцами и дискотекой под современную музыку.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«В этом году молодежный актив поселка Спасское выступил с инициативой проведения фестиваля. Таким образом организаторы хотят развлечь жителей своего и соседних районов. Начнется фестиваль в десять утра», - рассказала советник председателя ДнепрОГА Ирина Грицай.

Утром зрителей будут развлекать певческие и танцевальные коллективы из Новомосковского, Магдалиновского и Днепровского районов. Вечером для молодежи организуют концерт, где выступит днепровский рок-группа «Варта», и состоится дискотека - говорит организатор фестиваля Роман Кучма.

«Такая мера мы проводим впервые. Надеемся, что у нас все получится и наши гости будут довольны. Приглашаем всех желающих. О деталях фестиваля и новости можно узнать на нашей странице в соцсети», - добавил Роман Кучма.

