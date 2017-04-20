В больницу Мечникова доставлен военный с осколочным ранением головы

В больницу Мечникова из зоны АТО госпитализировали 30-летнего военнослужащего. Боец из полтавской области получил тяжелое осколочное ранение головы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко. «Мина взорвалась у него под ногами. Одежду разорвало в клочья взрывной волной. Осколками разбило кевларовый шлем. Тяжелое осколочное ранение головы. Выдержал. После лечения мечтает снова защищать Родину. Он одержал главную победу в своей жизни, увидев рядом смерть», - рассказал он. Читайте также: в зоне АТО ранены 9 украинских военных