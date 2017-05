| Общество | 14:08 | 04.05.2017 Началась продажа билетов на «Ночь музеев - 2017» В Днепре началась продажа билетов на проект «Ночь музеев». В этом году он состоится 13 мая. Желающие посетить мероприятие могут приобрести билеты в кассе исторического. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «В этом году посетителей разобьют на несколько групп. В каждой около 100 человек. В билете будет указано время экскурсии для каждой группы. Таким образом, стоять в очередях не придется. Стоит только приобрести билет заранее», - рассказали в облгосадминистрации. Кроме мероприятий в самом музее, на улице будут мастер-классы, фуд-корты и фаер-шоу. В этом году проект «Ночь музеев - 2017» посвящен неизвестным страницам украинской истории. Посетителей ждут 7 тематических локаций, шоу боевых искусств и показ мод. Подробнее о программе можно узнать здесь.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати культура, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7