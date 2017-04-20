Началась продажа билетов на «Ночь музеев - 2017»

В Днепре началась продажа билетов на проект «Ночь музеев». В этом году он состоится 13 мая. Желающие посетить мероприятие могут приобрести билеты в кассе исторического.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«В этом году посетителей разобьют на несколько групп. В каждой около 100 человек. В билете будет указано время экскурсии для каждой группы. Таким образом, стоять в очередях не придется. Стоит только приобрести билет заранее», - рассказали в облгосадминистрации.

Кроме мероприятий в самом музее, на улице будут мастер-классы, фуд-корты и фаер-шоу.

В этом году проект «Ночь музеев - 2017» посвящен неизвестным страницам украинской истории. Посетителей ждут 7 тематических локаций, шоу боевых искусств и показ мод. Подробнее о программе можно узнать здесь.



