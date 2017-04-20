Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:19 | 04.05.2017
Ученые откажутся от опытов на лабораторных мышах

Британские ученые из Бристольского университета призвали отказаться от проведения иммунологических экспериментов на лабораторных мышах, передают «Подробности».

Специалисты предлагают использовать диких грызунов, так как они гораздо лучше борются с инфекцией.

Исследователи провели ряд экспериментов, в результате которых выяснили, что иммунная система лабораторных мышей работает гораздо хуже, чем у их «уличных» собратьев. Они поймали более 400 диких экземпляров, извлекли из них образцы иммунных клеток и проверили, насколько хорошо они справляются с микробами и вирусами.

Выяснилось, что устройство и реакция иммунной системы лабораторных и диких грызунов очень сильно отличаются. У «уличных» мышей она намного активнее борется с потенциальными патогенами, а костный мозг гораздо быстрее производит Т-клетки и другие компоненты. При этом так называемые гипергранулоциты, оказывающие влияние на борьбу с новыми инфекциями, вовсе отсутствовали у «домашних» мышей.

По словам ведущего автора исследования Марка Вини, иммунитет диких мышей постоянно «тренируется» противостоять вирусам, поэтому эксперименты нужно проводить именно на них. Специалисты заключили, что именно эти различия являются причиной того, почему результаты опытов на лабораторных мышах порой не подтверждаются в ходе клинических испытаний на добровольцах. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: здоровье

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
Последние новости
04.05.2017
14:36		 Государственные награды получили жители Днепропетровщины
04.05.2017
14:19		 Ученые откажутся от опытов на лабораторных мышах
04.05.2017
14:08		 Началась продажа билетов на «Ночь музеев - 2017»
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика