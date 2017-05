| Общество | 14:19 | 04.05.2017 Ученые откажутся от опытов на лабораторных мышах Британские ученые из Бристольского университета призвали отказаться от проведения иммунологических экспериментов на лабораторных мышах, передают «Подробности». Специалисты предлагают использовать диких грызунов, так как они гораздо лучше борются с инфекцией. Исследователи провели ряд экспериментов, в результате которых выяснили, что иммунная система лабораторных мышей работает гораздо хуже, чем у их «уличных» собратьев. Они поймали более 400 диких экземпляров, извлекли из них образцы иммунных клеток и проверили, насколько хорошо они справляются с микробами и вирусами. Выяснилось, что устройство и реакция иммунной системы лабораторных и диких грызунов очень сильно отличаются. У «уличных» мышей она намного активнее борется с потенциальными патогенами, а костный мозг гораздо быстрее производит Т-клетки и другие компоненты. При этом так называемые гипергранулоциты, оказывающие влияние на борьбу с новыми инфекциями, вовсе отсутствовали у «домашних» мышей. По словам ведущего автора исследования Марка Вини, иммунитет диких мышей постоянно «тренируется» противостоять вирусам, поэтому эксперименты нужно проводить именно на них. Специалисты заключили, что именно эти различия являются причиной того, почему результаты опытов на лабораторных мышах порой не подтверждаются в ходе клинических испытаний на добровольцах. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

