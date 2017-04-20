В Днепре снимут короткометражный фильм «Мы из интернета»

Соучредитель общественной организации «Товариство підтрімкі талантів ZIRKA», руководитель детской киношколы ZIRKA Ника Рудакова сообщила, что в Днепре снимут короткометражный фильм, цель которого показать молодому поколению, живущему соцсетями, что они теряют часть своей настоящей жизни.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На базе общественной организации «Товариство підтрімкі талантів ZIRKA» функционирует детская киношкола. И мы решили снять короткометражное кино на социальную тему. Цель нашей работы привлечение внимания к проблеме зацикленности современных детей на гаджетах, социальных сетях, интернете; к острому недостатку общения в реальном мире и социальной неадаптированности молодого поколения. Затем киноролик будет подаваться на грант от Великобритании. Показать молодому поколению, живущему соцсетями, что они теряют часть своей настоящей жизни. Иногда здорово выйти на улицу и побегать, подурачиться, покататься на роликах. Ведь настоящая реальность «круче» - это большой кинотеатр 5D. Ролик будет распространяться в социальных сетях, ютуб», - сказала она.

Режиссер Ростислав Мельник добавил, что фильм будет снят в жанре комедии. «Детям нравится веселиться, поэтому мы не будем им ничего навязывать. Покажем параллельные вселенные виртуальный и реальный», - сказа он.