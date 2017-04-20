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| Общество | 16:47 | 04.05.2017
Блокирование строительства подстанции «Надднепрянская» может вызвать перебои в электроснабжении города, – ДТЭК Днепрооблэнерго

В среду, 3 мая, около 20 неизвестных молодых людей забросали камнями и разбили стекла экскаватора, который осуществляет прокладку кабельной линии для подстанции по адресу ул. Дубинина, 33. Участники нападения также повредили шины автомобилей, что вывело из строя строительную технику. 4 мая провокации продолжились – на месте строительства группа неизвестных лиц снова заблокировала проведение необходимых работ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.

Компания обращает внимание, что строительство подстанции осуществляется при поддержке мэра города и является социально важным проектом для развития инфраструктуры Днепра. «Надднепрянская» станет основным источником энергоснабжения для новой ветки городского метрополитена, а также даст дополнительные мощности для центрального жилого массива города.

ДТЭК Днепрооблэнерго располагает полным пакетом согласовательно-разрешительной документации на возведение объекта от Днепровского городского совета, главного архитектурно-планировочного управления городского совета, ГП «Укргосстройэкспертиза» (в том числе и «Оценка влияния объекта на окружающую среду»), Днепровского областного центра по охране историко-культурных ценностей и Министерства культуры Украины.

Кроме этого, в апреле 2017 г. в Днепре состоялись общественные слушания, на которых представители компании рассказали жителям прилегающих территорий о проекте строительства, а также ответили на все интересующие вопросы.

Читайте также: «Подстанция «Наднепрянская» абсолютно безопасна для жителей Днепра и окружающей среды», - гендиректор ДТЭК Днепрооблэнерго 

ДТЭК Днепрооблэнерго расценивает блокирование строительства подстанции как провокации не только в адрес компании, но и в сторону жителей Днепра и городских властей.

Такие действия делают невозможным сдачу подстанции в срок, что может повлечь за собой перебои в электроснабжении метрополитена, а также жилых районов Соборный и Шевченковский.

Мы призываем правоохранителей принять все возможные меры для обеспечения общественного порядка и безопасного строительства энергообъекта для жителей Днепра.
 
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