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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:51 | 04.05.2017
МИД призвал украинцев отказаться от поездок в Ливию

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок и безотлагательно покинуть Ливию в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в этой стране.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе МИД.

Среди причин данного решения во внешнеполитическом ведомстве указали:

- активизацию террористических группировок в Ливии,
- рост количества вооруженных нападений,
- захват в заложники иностранцев, трудоустроенных в Ливии, в том числе в местных медицинских учреждениях;
- систематические задержания в территориальных водах этой страны морских судов, в состав экипажей которых входят и украинские моряки.

«В связи с этим МИД Украины в очередной раз призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию, а тем, кто продолжает находится в упомянутой стране, безотлагательно покинуть ее территорию», - заявили в МИД.

Кроме того, на данный момент ливийские власти не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны.

Украинское посольство в Ливии временно переехало в Тунис из-за угрозы безопасности его персоналу. 
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