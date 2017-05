| Общество | 17:13 | 04.05.2017 Павлоградский химзавод завоевал первенство среди промышленных предприятий города по охране труда В пятницу, 28 апреля, в помещении исполкома Павлоградского городского совета прошли торжественные мероприятия по случаю празднования Всемирного дня охраны труда, в рамках которого состоялось награждение победителей Х городского смотра-конкурса состояние охраны труда. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Павлоградского горсовета. В 2017 году победителей Х городского смотра-конкурса состояние охраны труда определяли в пяти номинациях, а именно среди: предприятий «ДТЭК Павлоградуголь», промышленных государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений и учреждений здравоохранения.

Победителями конкурса стали: - среди предприятий ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь»:

Филиал «Павлоградское энергопредприятие» ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь» (директор Аргат Сергей Иванович); Филиал Павлоградская автобаза» ЗАО« ДТЭК Павлоградуголь» (руководитель предприятия Кухарчук Сергей Васильевич). - среди промышленных предприятий: ГП НПО «Павлоградский химический завод» (генеральный директор Шиман Леонид Николаевич). - среди государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций: КП «Павлоградтеплоэнерго» (директор Волк Николай Викторович). - среди учебных заведений: Павлоградский городской лицей (руководитель Бондарева Раиса Григорьевна); Детский сад № 61 «Звездный» (руководитель Линник Валентина Васильевна); Коммунальное внешкольное учебное заведение «Центр внешкольной работы» (руководитель Зинка Татьяна Викторовна); - среди учреждений здравоохранения: КУ «Павлоградский городской больница №4» (главный врач Костюкова Марина Гаральдивна). Также за добросовестное отношение к своей профессии, был награжден благодарностями городского головы специалистов по охране труда: - заместитель директора по охране труда филиала «Павлоградское управления по материально-техническому снабжению» ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь» Анна Семеновна Новикова;

- начальник отдела охраны труда ЗАО «Павлоградхлеб» Виктория Викторовна Завгородняя;

- инженер по охране труда коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Павлограда» Любовь Сергеевна Гордиенко;

- начальник отдела образования Павлоградского городского совета Ирина Викторовна Демьяненко;

- специалист по охране труда и технике безопасности отдела образования Светлана Ивановна Мудревская;

- заместитель директора по учебно-воспитательной работы Павлоградского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательное учебное заведение - дошкольное учебное заведение №2» Наталья Афанасьевна Васильева;

- завхоз детского сада № 16 «Светлячок» Татьяна Васильевна Козорог;

- заместитель директора по административно-хозяйственной части коммунального внешкольного учебного заведения «Дворец творчества детей и юношества» Надежда Ивановна Давыдова. Не обошлось и без традиционного конкурса детских рисунков на тему «Безопасный труд глазами детей», в котором победителями стали учащиеся общеобразовательных учреждений города • Бутко Полина - ученица Павлоградского городского лицея (I место)

• Павелко Кира - ученица 1-г класса СШ № 7 (I место);

• Мележик Марина - ученица 6 класса УВК № 14;

• Улитич Елена - ученица восьмого класса школы № 11;

• Удовикова Любовь - ученица Павлоградского городского лицея;

• Осенний Ростислав - ученик 3-А класса СОШ № 1;

• Ситарский Александра - ученица 6-б класса школы № 11;

• Кузюк Юлия - ученица десятого класса СШ №7;

• Старовойтов Артем - ученик 6-б класса школы № 19;

• Марчук Власть - ученица 6 класса УВК № 14; Победители конкурса были награждены подарками и грамотами. Всех присутствующих на торжественном мероприятии поздравил городской голова Вершина Анатолий Алексеевич и заместитель городского головы Пацко Светлана Григорьевна.

