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| Общество | 17:13 | 04.05.2017
Павлоградский химзавод завоевал первенство среди промышленных предприятий города по охране труда

В пятницу, 28 апреля, в помещении исполкома Павлоградского городского совета прошли торжественные мероприятия по случаю празднования Всемирного дня охраны труда, в рамках которого состоялось награждение победителей Х городского смотра-конкурса состояние охраны труда.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Павлоградского горсовета.

В 2017 году победителей Х городского смотра-конкурса состояние охраны труда определяли в пяти номинациях, а именно среди: предприятий «ДТЭК Павлоградуголь», промышленных государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений и учреждений здравоохранения.
Победителями конкурса стали:

- среди предприятий ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь»:
Филиал «Павлоградское энергопредприятие» ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь» (директор Аргат Сергей Иванович);

Филиал Павлоградская автобаза» ЗАО« ДТЭК Павлоградуголь» (руководитель предприятия Кухарчук Сергей Васильевич).

- среди промышленных предприятий:

ГП НПО «Павлоградский химический завод» (генеральный директор Шиман Леонид Николаевич).

- среди государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций:

КП «Павлоградтеплоэнерго» (директор Волк Николай Викторович).

- среди учебных заведений:

Павлоградский городской лицей (руководитель Бондарева Раиса Григорьевна);

Детский сад № 61 «Звездный» (руководитель Линник Валентина Васильевна);

Коммунальное внешкольное учебное заведение «Центр внешкольной работы» (руководитель Зинка Татьяна Викторовна);

- среди учреждений здравоохранения:

КУ «Павлоградский городской больница №4» (главный врач Костюкова Марина Гаральдивна).

Также за добросовестное отношение к своей профессии, был награжден благодарностями городского головы специалистов по охране труда:

- заместитель директора по охране труда филиала «Павлоградское управления по материально-техническому снабжению» ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь» Анна Семеновна Новикова;
- начальник отдела охраны труда ЗАО «Павлоградхлеб» Виктория Викторовна Завгородняя;
- инженер по охране труда коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Павлограда» Любовь Сергеевна Гордиенко;
- начальник отдела образования Павлоградского городского совета Ирина Викторовна Демьяненко;
- специалист по охране труда и технике безопасности отдела образования Светлана Ивановна Мудревская;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работы Павлоградского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательное учебное заведение - дошкольное учебное заведение №2» Наталья Афанасьевна Васильева;
- завхоз детского сада № 16 «Светлячок» Татьяна Васильевна Козорог;
- заместитель директора по административно-хозяйственной части коммунального внешкольного учебного заведения «Дворец творчества детей и юношества» Надежда Ивановна Давыдова.

Не обошлось и без традиционного конкурса детских рисунков на тему «Безопасный труд глазами детей», в котором победителями стали учащиеся общеобразовательных учреждений города

• Бутко Полина - ученица Павлоградского городского лицея (I место)
• Павелко Кира - ученица 1-г класса СШ № 7 (I место);
• Мележик Марина - ученица 6 класса УВК № 14;
• Улитич Елена - ученица восьмого класса школы № 11;
• Удовикова Любовь - ученица Павлоградского городского лицея;
• Осенний Ростислав - ученик 3-А класса СОШ № 1;
• Ситарский Александра - ученица 6-б класса школы № 11;
• Кузюк Юлия - ученица десятого класса СШ №7;
• Старовойтов Артем - ученик 6-б класса школы № 19;
• Марчук Власть - ученица 6 класса УВК № 14;

Победители конкурса были награждены подарками и грамотами. Всех присутствующих на торжественном мероприятии поздравил городской голова Вершина Анатолий Алексеевич и заместитель городского головы Пацко Светлана Григорьевна. 
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Теги: Днепропетровщина

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