| Общество | 17:26 | 04.05.2017 В Facebook появились «реакции» для комментариев В социальной сети Facebook появится новая функция: теперь комментарии пользователей можно отмечать одной из шести эмоций, которые ранее стали доступны для отклика на публичные посты, передают «Подробности». На момент публикации новости использовать реакции можно на десктопной и мобильной версиях Facebook. В мобильных приложениях обновление еще не заработало.

