Минобороны получило 200 млн грн из госбюджета на восстановление арсеналов

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн грн на восстановление живучести военных складов и арсеналов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

«Около 99 млн грн выделено на восстановление повреждений, причиненных пожаром на складе в Балаклее, из них 9 млн - на разминирование территории. Кроме этого, из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн грн на восстановление живучести военных складов и арсеналов», - сообщил Полторак.

По словам министра, особое внимание будет уделяться складам с вооружением, расположенным вблизи границ с Россией.

По оценке Полторака, на обеспечение полного восстановления арсеналов и складов нужно 5 млрд грн, «учитывая 25 лет недофинансирования».