| Общество | 18:07 | 04.05.2017 Минобороны получило 200 млн грн из госбюджета на восстановление арсеналов Министр обороны Степан Полторак сообщил, что из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн грн на восстановление живучести военных складов и арсеналов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. «Около 99 млн грн выделено на восстановление повреждений, причиненных пожаром на складе в Балаклее, из них 9 млн - на разминирование территории. Кроме этого, из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн грн на восстановление живучести военных складов и арсеналов», - сообщил Полторак. По словам министра, особое внимание будет уделяться складам с вооружением, расположенным вблизи границ с Россией. По оценке Полторака, на обеспечение полного восстановления арсеналов и складов нужно 5 млрд грн, «учитывая 25 лет недофинансирования».

