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| Общество | 09:11 | 05.05.2017
В море возле Ниццы нашли 250-киллограмовую бомбу

Ныряльщик обнаружил бомбу весом 250 кг в море возле Английской набережной во французской Ницце, передает «Корреспондент».
Отмечается, что ныряльщик, который вел археологические исследования, наткнулся на боеприпас на глубине 12 м. Он сообщил властям об опасной находке.

Происхождение бомбы пока не установлено, возможно, речь идет о боеприпасе времен Второй мировой войны.

В районе инцидента запрещено судоходство, близлежащий пляж был эвакуирован. Вызванным на место происшествия взрывотехникам предстоит определить способ нейтрализации опасного предмета. Если окажется, что бомбу нельзя вывезти в открытое море, то для проведения операции по ее обезвреживанию власти могут эвакуировать бульвар Кур-Салея − главную пешеходную улицу Ниццы, отмечает издание.
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Теги: происшествия

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