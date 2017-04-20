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| Общество | 09:28 | 05.05.2017
В мае МОН представит новый стандарт начального образования

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что в мае 2017 года Министерство образования и науки Украины представит новый стандарт начальной школы, передает «РБК-Украины».

«Мы собираемся в конце мая представлять как раз новый стандарт начальной школы и там будет представлен именно интегрированный подход. Для этого, чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 тыс. учителей», - сказала она.

По словам Гриневич, общаться необходимо также с родителями, поскольку сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе.

«Что должны понимать родители: мы будем учить таблицу умножения, но мы будем учить ее таким образом, чтобы у ребенка не пропадал интерес к обучению. Сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе ... потому что современные дети уже по-другому воспринимают информацию. Они уже с детства пользуются гаджетами, видят различные игры, поэтому приходя в школу и встречаясь только с таким процессом, как пичканье знаниями, когда есть доска и учитель и ты должен сидеть неподвижно 40 минут за партой, они теряют мотивацию к обучению», - отметила Гриневич. 
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Теги: Украина, образование

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