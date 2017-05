| Общество | 09:28 | 05.05.2017 В мае МОН представит новый стандарт начального образования Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что в мае 2017 года Министерство образования и науки Украины представит новый стандарт начальной школы, передает «РБК-Украины». «Мы собираемся в конце мая представлять как раз новый стандарт начальной школы и там будет представлен именно интегрированный подход. Для этого, чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 тыс. учителей», - сказала она. По словам Гриневич, общаться необходимо также с родителями, поскольку сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе. «Что должны понимать родители: мы будем учить таблицу умножения, но мы будем учить ее таким образом, чтобы у ребенка не пропадал интерес к обучению. Сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе ... потому что современные дети уже по-другому воспринимают информацию. Они уже с детства пользуются гаджетами, видят различные игры, поэтому приходя в школу и встречаясь только с таким процессом, как пичканье знаниями, когда есть доска и учитель и ты должен сидеть неподвижно 40 минут за партой, они теряют мотивацию к обучению», - отметила Гриневич. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати образование Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

