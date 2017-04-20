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| Общество | 09:53 | 05.05.2017
Черный шоколад замедляет старение, - исследование

В Калифорнии группа ученых провела исследование на стареющих грызунах, в результате чего удалось установить, что темный шоколад оказывает благотворное воздействие на здоровье и борется со старением, передают «Подробности».

Чтобы узнать, как темный шоколад влияет на здоровье, в частности речь идёт о процессе омоложения, ученые провели эксперименты на лабораторных грызунах.

На протяжение двухнедельного периода стареющие мыши получали такое вещество как флавоноид эпикатехин, находящееся в вышеуказанном продукте. В результате этого исследователи обнаружили, что у подопытных снижался уровень стресса окислительного характера, а также снималось воспаление нервных клеток, что приводило к омоложению организма.

Эксперты обращают внимание, что темный шоколад на самом деле способен избавить человека не только плохого настроения, но и помочь в борьбе со старением, поэтому как мужчине, так и женщине не стоит отказываться от употребления данного вида продукта. 
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Теги: здоровье

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