| Общество | 09:53 | 05.05.2017 Черный шоколад замедляет старение, - исследование В Калифорнии группа ученых провела исследование на стареющих грызунах, в результате чего удалось установить, что темный шоколад оказывает благотворное воздействие на здоровье и борется со старением, передают «Подробности». Чтобы узнать, как темный шоколад влияет на здоровье, в частности речь идёт о процессе омоложения, ученые провели эксперименты на лабораторных грызунах. На протяжение двухнедельного периода стареющие мыши получали такое вещество как флавоноид эпикатехин, находящееся в вышеуказанном продукте. В результате этого исследователи обнаружили, что у подопытных снижался уровень стресса окислительного характера, а также снималось воспаление нервных клеток, что приводило к омоложению организма. Эксперты обращают внимание, что темный шоколад на самом деле способен избавить человека не только плохого настроения, но и помочь в борьбе со старением, поэтому как мужчине, так и женщине не стоит отказываться от употребления данного вида продукта.

