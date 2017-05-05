Кабмин ввел для госслужащих платный экзамен по украинскому языку

Кабмин утвердил порядок аттестации претендентов на поступление на государственную службу относительно свободного владения государственным языком.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.

Согласно постановления правительства №301 от 26 апреля 2017 года.

Организует и проводит аттестацию уполномоченное высшее учебное заведение, которое создает соответствующую комиссию. Перечень таких заведений публикуется на их официальных сайтах, а также на веб-сайтах Национального агентства по вопросам госслужбы и МОН.

Услуга аттестации является платной.

Процесс аттестации происходит в письменной или устной форме.

Аттестация в устной форме включает деловой разговор по определенному сценарию и сообщение-презентацию на установленную комиссией тему. В письменной форме - тестовое задание и письменный перевод текста по профессиональным вопросам.

После прохождения аттестациилица, претендующие на поступление на государственную службу, получают соответствующие удостоверения.

Удостоверение могут получить на безоплатной основе те, у кого есть аттестаты с оценкой «5» или не меньше 10 баллов по украинскому языку, диплом вуза с оценкой «отлично» за курс украинского языка, либо диплом бакалавра, магистра (специалиста) по специальностям украинский язык и литература; украинский язык и литература и иностранный язык; филология.