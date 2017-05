| Общество | 11:13 | 05.05.2017 Ко Дню Победы Фонд Вилкула оказал помощь ветеранам, малообеспеченным, пенсионерам и инвалидам в Терновке Волонтеры Фонда «Украинская перспектива» совместно с председателем городской организации Оппозиционного Блока в Терновке Светланой Рудницкой и депутатами городского совета посетили нуждающихся людей в Терновском территориальном центре обслуживания пенсионеров и одиноких недееспособных граждан. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда. Участник боевых действий, инвалид войны Николай Малько, который много лет состоит на учете в Терновском терцентре, сказал: «Пенсия у меня мизерная, на продукты питания и медикаменты средств не хватает. Искренне благодарен Александру Вилкулу и волонтерам Фонда за помощь». «Что может быть важнее простого человеческого внимания, особенно для пожилого или больного человека? Сегодня мы поздравили с наступающим Днем Победы людей, которые с трудом выживают на свои минимальные пенсии, которых не хватает даже на приобретение необходимых медикаментов, не говоря о питании. К нам обратились за помощью и мы передали людям продуктовые наборы. Искренне желаем всем огромного здоровья» - сказала исполнительный директор Фонда «Украинская перспектива» Оксана Живага. Справка. Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» системно оказывает поддержку малоимущим, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, тяжело больным людям, семьям с новорожденными детьми и т.д. В 2014 году Фонд стал первой негосударственной организацией, которая начала оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – раненым и переселенцам. За период с начала работы Фонда помощь получили около 150 тысяч человек в 45 городах Украины – в Днепре, Никополе, Кривом Роге, Павлограде, Марганце и других городах Днепропетровской области, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной. Фонд ведёт свою работу совместно с Красным Крестом и другими отечественными и международными организациями.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7