| Общество | 11:48 | 05.05.2017 Более полутысячи АТОшников области закончили бесплатные языковые и IТ курсы, - Валентин Резниченко Бесплатные языковые и IТ курсы от ДнепрОГА закончили уже 514 АТОшников региона. Как сообщил глава области Валентин Резниченко, сейчас новыми знаниями овладевают еще 157 бойцов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Образовательные программы - один из способов реабилитации демобилизованных. Наши ребята могут учиться на бесплатных курсах английского или IТ, которые организует команда ДнепрОГА, - рассказал Валентин Резниченко. - Сейчас 514 бойцов прошли обучение, 157 - еще занимаются».



Записаться на курсы могут все желающие. Набор будет продолжаться, пока в этом будет необходимость. Заявки можно оставлять в Центре помощи воинам АТО при ДнепрОГА, что находится по адресу: Днепр, пр. Поля, 1 (1-й этаж), тел.: (056) 742-86-62.

