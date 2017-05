| Общество | 12:21 | 05.05.2017 Днепропетровщина будет праздновать Дни Европы (ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ) Ко Дню Европы в области состоятся флешмобы, ярмарки, литературные этюды, интеллектуальные игры, концерты. Бесплатные мероприятия начнутся в области 11 мая и продлятся в течение месяца. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



День Европы традиционно отмечается в третью субботу последнего весеннего месяца, но в этом году из-за проведения Евровидения празднование перенесли на 11 мая.



В этот день торжества начнутся в 12:00 - во всех городах и районах области одновременно поднимут флаги Украины и Евросоюза.



В течение месяца жителей и гостей Днепропетровщины ждут развлечения на любой вкус. Например, 15 мая в Каменском состоится легкоатлетический пробег «Галопом по Европе». 17 мая на днепрян ждет «Битва поваров» - кулинары будут готовить блюда европейской кухни. На следующий день в Марганце пройдет творческий конкурс «Хиты европейской современной музыки и поэзии».



