| Общество | 13:07 | 05.05.2017 Участнице российского Сomedy Women запретили въезд в Украину СБУ на 5 лет запретила въезд в Украину участнице российского шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве, передает «Обозреватель». СБУ ссылается на то, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины. Участницы Comedy Woman исполняли песню о президенте России Владимира Путина во время концерта в Крыму, который состоялся в 2016 году. 30 марта выступили с концертом в Киеве.

