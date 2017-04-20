На время Евровидения-2017 небо над Киевом закроют

Креативный супервайзер конкурса Сергей Проскурня сообщил, что на время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 воздушное пространство над Киевом и в радиусе 150 км над столицей закроют для перелетов, передает «1+1».

«Руководство Вооруженных воздушных сил Украины закрыло пространство над Киевом в радиусе 150 км, запретили мне квадрокоптеры и монгольфьеры», - сказал Проскурня.

Напомним, в дни проведения песенного конкурса Евровидение-2017 киевский метрополитен будет работать дольше.

Сообщается, что с целью обеспечения перевозки зрителей на период проведения песенного конкурса Евровидение-2017 работу столичной подземки продлят.

Кроме этого, начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что также к охране общественного порядка во время конкурса в Киеве будут работать около 10 тыс. сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Напомним, в Евровидении-2017 примут участие 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Читайте также: Нацбанк выпустит памятную монету к «Евровидению-2017»

