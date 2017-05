| Общество | 15:03 | 05.05.2017 С 2014 года Красный Крест Украины выделил 500 млн грн на поддержку пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе За период с 2014 года по 1 апреля 2017 года Общество Красного Креста Украины предоставило поддержку пострадавшим от вооруженного конфликта на Востоке Украины на общую сумму в размере 500 млн грн. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила председатель Днепропетровской областной организации Общества Красного Креста Украины Людмила Лашко. «В Украине с 2013 года Общество Красного Креста работает в особом режиме. За период с 2014 года по сегодняшний день Красный Крест Украины оказал помощь пострадавшим на востоке Украины на общую сумму 500 млн. грн. Это продукты питания, одежда, обувь, предметы быта, ремонт домов на территории где идут военные действия, средства гигиены, медикаменты и многое другое. В том числе, учреждениям здравоохранения, где находятся раненные вследствие вооруженного конфликта, выделено 85 млн. грн», - рассказала Людмила Лашко. Она напомнила, что 8 мая празднуется Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. «В этом году этот день проходит под девизом: «Инновации и разнообразие в основе деятельности международного движения». Международный комитет в 2017 году отмечает своё 154-летие, а Красный Крест Украины 99 лет с дня основания. Красный Крест в своей деятельности никогда не извлекает выгоды, находится вне политики и помогает всем, кто в этом нуждается», - сказала Людмила Лашко.

