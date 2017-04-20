Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:03 | 05.05.2017
С 2014 года Красный Крест Украины выделил 500 млн грн на поддержку пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе

За период с 2014 года по 1 апреля 2017 года Общество Красного Креста Украины предоставило поддержку пострадавшим от вооруженного конфликта на Востоке Украины на общую сумму в размере 500 млн грн.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила председатель Днепропетровской областной организации Общества Красного Креста Украины Людмила Лашко.

«В Украине с 2013 года Общество Красного Креста работает в особом режиме. За период с 2014 года по сегодняшний день Красный Крест Украины оказал помощь пострадавшим на востоке Украины на общую сумму 500 млн. грн. Это продукты питания, одежда, обувь, предметы быта, ремонт домов на территории где идут военные действия, средства гигиены, медикаменты и многое другое. В том числе, учреждениям здравоохранения, где находятся раненные вследствие вооруженного конфликта, выделено 85 млн. грн», - рассказала Людмила Лашко.

Она напомнила, что 8 мая празднуется Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

«В этом году этот день проходит под девизом: «Инновации и разнообразие в основе деятельности международного движения». Международный комитет в 2017 году отмечает своё 154-летие, а Красный Крест Украины 99 лет с дня основания. Красный Крест в своей деятельности никогда не извлекает выгоды, находится вне политики и помогает всем, кто в этом нуждается», - сказала Людмила Лашко.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
Последние новости
05.05.2017
16:17		 В Днепре частично перекроют пр. Яворницкого
05.05.2017
16:04		 Ко дню памяти и примирения в Днепре открыли фотовыставку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05.05.2017
15:48		 Ушел из жизни актер, сыгравший в фильмах «Солдаты» и «Штрафбат»
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика