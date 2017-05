| Общество | 16:42 | 05.05.2017 Ко Дню Памяти и примирения в Днепре открыли фотовыставку (ФОТОРЕПОРТАЖ) В пятницу, 5 мая, в Днепропетровской областной государственной администрации состоялось открытие фото выставки, приуроченной ко Дню памяти и примирения. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. «Мы открываем выставку, посвященную Дню памяти и примирения, который отмечается во всем мире 8 мая с 2005 года, а в Украине – с 2015 года, согласно Указа Президента Украины. Этот день жители Днепра отмечали и ранее: например, в 2013 году, еще до Революции Достоинства, проводились марши, митинги и официальные мероприятия в парке который сейчас носит название парт Памяти и Примирения», - рассказала член правления общественной организации «Майдан - Січеслав» Вероника Комиссар. Экспозиция включает в себя порядка 20 фоторабот и будет проходить в течение 3-х недель, чтобы ее успели посетить все желающие. На фотографиях изображены события прошлых лет, Второй Мировой войны, а так же нынешних событий на Донбассе. Вероника Комиссар добавила, что работы для выставки были предоставлены как рядовыми гражданами, так и Институтом Национальной памяти. Напомним, что в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, в Днепре состоится памятное шествие. Фото: Никита Чабаненко facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати культура, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

