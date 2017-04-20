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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:27 | 05.05.2017
Украина поддержала идею строительства порта на Днепре в Беларуси

Украина и Беларусь в пятницу, 5 мая, провели переговоры о развитии перевозок речным транспортом по Днепру.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Речь шла о развитии портовой инфраструктуры в белорусской деревне Нижние Жары, расположенной в километре от границы с Украиной.

Отмечается, что этот порт может стать крупным транзитным хабом между Украиной и Азией. Но для его строительства нужно решить вопрос дноуглубления на участке между Нижними Жарами и Киевом.
Для начала необходимо провести экологическую оценку влияния этих работ на окружающую среду. Кроме того, нужно решить вопрос финансирования дноуглубления. Украинская сторона хочет, чтобы деньги дала Беларусь.
Также в ходе встречи стороны обсудили перспективы по развитию водного пути Е40.

Идея строительства порта на границе с Украиной на глубоководном участке реки Днепр для загрузки судов смешанного класса плавания вынашивается белорусским правительством как минимум с 2011 года. Таким образом, загрузившись на территории Беларуси судно «река-море» сможет доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не требуются дополнительные перевалки в морских портах, что соответственно снижает стоимость доставки», - говорится в сообщении. 
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Теги: Украина

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