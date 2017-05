| Общество | 18:09 | 05.05.2017 В Днепре спасатели проведут семейный праздник «Семейный день чрезвычайных ситуаций» Для популяризации культуры безопасности жизнедеятельности и предупреждения травмирования и гибели людей, а в частности детей во время чрезвычайных ситуаций, 3 июня 2017 года в Днепре на Фестивальном причале состоится праздник для детей и их родителей «Семейный день чрезвычайных ситуаций». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. Мероприятие организовано при содействии Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области. «Участие в мероприятии исключительно бесплатно. Дети смогут пройти курс будущего спасателя, принять участие в различных конкурсах и получить вознаграждение в качестве подарков», - отметили в спасательном ведомстве. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

