В Днепре спасатели проведут семейный праздник «Семейный день чрезвычайных ситуаций»

Для популяризации культуры безопасности жизнедеятельности и предупреждения травмирования и гибели людей, а в частности детей во время чрезвычайных ситуаций, 3 июня 2017 года в Днепре на Фестивальном причале состоится праздник для детей и их родителей «Семейный день чрезвычайных ситуаций».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Мероприятие организовано при содействии Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

«Участие в мероприятии исключительно бесплатно. Дети смогут пройти курс будущего спасателя, принять участие в различных конкурсах и получить вознаграждение в качестве подарков», - отметили в спасательном ведомстве.