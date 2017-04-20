В Днепре верующие провели молебен и поклонились мощам Георгия Победоносца, которые привезены при поддержке Фонда Вилкула с Афонского подворья

6 мая православные чтят память Великомученика Георгия Победоносца. Мощи святого при поддержке Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» ранее прибыли в Свято-Троицкий Кафедральный Собор Днепра. В этот день, мощи перенесли для поклонения в храм Георгия-Победоносца. К храмовому празднику Александр Вилкул передал в дар церкви крест для алтаря и принял участие в торжественном богослужении.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в прпресс-службе Фонда.

Праздничное богослужение в храме провел Владыка Ириней. Он отметил, что издревле воины почитали Георгия Победоносца как своего покровителя. Владыка отметил, что Великая Отечественная - СВЯЩЕННАЯ война связана с образом Святого Великомученика Георгия Победоносца. Пасха в 1945-м году была поздней и пришлась как раз на 6 мая - День великомученика Георгия.

Обращаясь к верующим, Вилкул сказал: «Молясь за мир и единство в Украине, мы вспоминаем всех воинов, которые показали нам пример любви к своей земле и к нашей православной вере. Мы благодарны им за то, что живем, воспитываем детей, работаем. Молились о здоровье оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны».

