Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:31 | 06.05.2017
Во Франции моделям запретили быть слишком худыми

Для участия в Парижской неделе высокой моды или в проходящих во Франции фотосессиях моделям придется предоставлять медицинские справки, свидетельствующих об отсутствии серьезного дефицита веса, передает Lb.ua

Французские работодатели, нанимающие на работу моделей с индексом массы тела намного меньше нормы, отныне могут получить наказание до шести месяцев тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро, пишет dpa. Указ действует с 6 мая.

Кроме того, с октября ретушированные фотографии моделей в рекламе должны сопровождаться соответствующей пометкой. Тем самым министерство здравоохранения Франции хочет остановить распространение недостижимых идеалов красоты и добиться сокращения случаев заболевания анорексией среди молодежи.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
Последние новости
06.05.2017
10:31		 Во Франции моделям запретили быть слишком худыми
06.05.2017
10:07		 В Днепре верующие провели молебен и поклонились мощам Георгия Победоносца, которые привезены при поддержке Фонда Вилкула с Афонского подворья
05.05.2017
18:09		 В Днепре спасатели проведут семейный праздник «Семейный день чрезвычайных ситуаций»
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика