Во Франции моделям запретили быть слишком худыми

Для участия в Парижской неделе высокой моды или в проходящих во Франции фотосессиях моделям придется предоставлять медицинские справки, свидетельствующих об отсутствии серьезного дефицита веса, передает Lb.ua

Французские работодатели, нанимающие на работу моделей с индексом массы тела намного меньше нормы, отныне могут получить наказание до шести месяцев тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро, пишет dpa. Указ действует с 6 мая.

Кроме того, с октября ретушированные фотографии моделей в рекламе должны сопровождаться соответствующей пометкой. Тем самым министерство здравоохранения Франции хочет остановить распространение недостижимых идеалов красоты и добиться сокращения случаев заболевания анорексией среди молодежи.