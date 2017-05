| Общество | 10:31 | 06.05.2017 Во Франции моделям запретили быть слишком худыми Для участия в Парижской неделе высокой моды или в проходящих во Франции фотосессиях моделям придется предоставлять медицинские справки, свидетельствующих об отсутствии серьезного дефицита веса, передает Lb.ua Французские работодатели, нанимающие на работу моделей с индексом массы тела намного меньше нормы, отныне могут получить наказание до шести месяцев тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро, пишет dpa. Указ действует с 6 мая. Кроме того, с октября ретушированные фотографии моделей в рекламе должны сопровождаться соответствующей пометкой. Тем самым министерство здравоохранения Франции хочет остановить распространение недостижимых идеалов красоты и добиться сокращения случаев заболевания анорексией среди молодежи. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

