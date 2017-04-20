В Каменском (Днепродзержинске) Вилкул вместе с горожанами привели в порядок памятник мирным людям, расстрелянным фашистами в 1941 году

На Днепропетровщине Оппозиционный Блок продолжает благоустраивать мемориалы Великой Отечественной войны.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ.

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сказал, как бы ни было тяжело на войне солдатам, в стократ непереносимее страдания невинных жертв войны – женщин, детей, стариков.

«Самое страшное, что сегодня, спустя более, чем 70 лет, миллионы мирных украинцев из-за войны также потеряли здоровье, дома, родных и близких. Оппозиционный Блок продолжит делать все для восстановления мира в Единой Украине, поддержки ветеранов и всех нуждающихся, защиты правдивой истории нашего народа», - сказал он.

Местные жители рассказали, что на месте, где сейчас стоит памятник, во время оккупации города в 1941 году фашисты расстреляли 180 мирных жителей. Все они остались безымянными, а на братской могиле стоял скромный крест. Только в 50-х годах прошлого века на месте захоронения поставили обелиск. Сегодня возле него проведено благоустройство, вывезен мусор, покрашены лавочки и побелены бордюры.

Участник субботника Антонина Калинчук подчеркнула, что благодаря таким мероприятиям сохраняется память о Великой Отечественной войне, погибших и раненых, которые являются частью практически каждой семьи.

«Мы благодарны Александру Вилкулу и Оппозиционному Блоку, которые проводят эту работу. Раньше этот памятник был заброшенным, а сейчас его облагородили. Очень хорошо, что у нас проводятся такие мероприятия в память о наших предках», - сказала она.

Мельник Алла, которая также приняла участие в субботнике, добавила, что на субботник пришло очень много людей.

«Я приветствую такие мероприятия. Честно говоря, я не знала, что в этом районе есть памятник погибшим. Для меня это важно. Моего деда тоже расстреляли во время войны. Поэтому очень хорошо, что Оппозиционный Блок приводит в порядок памятники. Благодаря этому люди могут прийти и почтить память погибших», - добавила она.

Программа Александра Вилкула по благоустройству памятников солдатам, освободившим Украину и Европу от фашизма и жертвам той войны, проходит во всех городах и районах Днепропетровской области.