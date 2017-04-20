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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:23 | 08.05.2017
Мы хорошо усвоили суровые уроки истории, приложим усилия, чтобы страшная трагедия не повторилась снова, и объединимся вокруг общих европейских ценностей, - Валентин Резниченко

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко обратился к жителям региона по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы.

«Сегодня чествуем тех, кто долгие шесть лет Второй мировой боролся с нацизмом и приближал мир.
 
Низко кланяемся ветеранам, которые прошли сквозь огонь тяжелые, вспоминаем тех, чья жизнь война оборвала преждевременно.

Мы благодарны за освобождение Украины и спасение всей Европы. Мы в вечном долгу перед вами – за опаленную юность, за мужество, силу духа, патриотизм.

Сегодня украинцы с оружием в руках снова защищают родную землю, а Днепропетровщина стала форпостом для всей Украины. У нас нет сомнений, что мы победим, как 72 года назад одолели врага наши деды и прадеды.

Мы хорошо усвоили суровые уроки истории. Приложим усилия, чтобы страшная трагедия не повторилась снова. Объединимся вокруг общих европейских ценностей.

Желаю всем добра, согласия, семейного тепла, здоровья, вдохновения и мирного неба. Помним, побеждаем!», - говорится в тексте поздравления главы ДнепрОГА.
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Теги: общество, Днепропетровщина

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