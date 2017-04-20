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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:32 | 08.05.2017
В Кривом Роге накануне Дня Победы прошел торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего Берлин

Традиционно в Кривом Роге уже 45 лет День Победы празднуется два дня. 8 мая – общегородские торжественные мероприятия, 9 мая – мероприятия в каждом из семи районов города. Сегодня прошли торжественные мероприятия в честь подвига солдат, которые в 1945 победили фашизм.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока.

Возле Монумента «Победа» в Металлургическом районе были зажжены факелы Памяти, символизирующие 10 полков, которые освобождали Кривбасс. После этого прошел праздничный парад с участием военнослужащих, которые несут службу в криворожских воинских частях, курсантов криворожских вузов с военной подготовкой, представителей общественных организаций. Возглавлял торжественное шествие легендарный танк Т-34, который принимал участие в освобождении Кривого Рога и дошел до Берлина.

Николай Погорелко, ветеран Великой Отечественной войны сказал: «Самое дорогое, что есть у человека - это память. Мы очень ценим, что в моем любимом Кривом Роге она жива - город бережно хранит память о Великой Победе и заботится о ветеранах».

Поздравляя земляков с 72-й годовщиной Великой Победы, мэр Юрий Вилкул подчеркнул: «Проходят годы, но все больше мы ценим подвиг наших отцов и прадедов, подаривших нам мир, надежду и счастье жить. И сейчас, именно на их примере мы учимся быть сильными, сплоченными, по-настоящему любить родину - созидать, а не разрушать. В этом и состоит истинный патриотизм».

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сказал: «Кривбасс уже 45 лет празднует День Победы два дня. 8 мая – общегородские мероприятия, 9 мая – мероприятия в каждом из семи районов города. Для нас это не день скорби. Это День Победы – священный для нас праздник. Мы будем передавать нашим детям и внукам историю Подвига наших солдат. У нас мудрый народ. Правда – всегда правда и она сильнее любых провокаций и попыток стереть память».

В Кривом Роге проживает более 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них - 265 участников боевых действий, 7 освободителей города. Шестой год под руководством мэра Юрия Вилкула принимается городская программа социальной защиты горожан. Особое внимание в ней уделяется поддержке ветеранов войны. Это и материальная помощь к знаменательным датам, сохранение льгот, многих из которых уже нет в других городах, а также финансирование Криворожской организации ветеранов - самой крупной в Украине. В этом году она отметила тридцатилетний юбилей.

Городской голова поддержал инициативу ветеранской организации и были сделаны социальные паспорта на всех фронтовиков, в которых прописаны потребности ветеранов. По ним они получают медицинскую и реабилитационную помощь. Кривой Рог стал первым городом Украины, в котором были созданы такие паспорта.

В этот день в Георгиевской колокольне были зажжены свечи в память о погибших героях Великой Отечественной войны, а также в память обо всех криворожанах-участниках боевых действий. А в театре имени Т. Шевченко состоялся праздничный концерт, который для ветеранов подготовили лучшие творческие коллективы города.
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Теги: общество, Днепропетровщина

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