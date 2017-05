| Общество | 15:47 | 08.05.2017 Память погибших во Второй мировой войне почтили на Днепропетровщине Днепропетровщина вместе со всей Украиной отмечает День памяти и примирения. В областном центре шествием памяти по центральным улицам прошли представители власти, общественности и все неравнодушные к одной из величайших трагедий ХХ века. Люди возложили цветы к Мемориалу воинам, погибшим во Второй мировой войне, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА. «Сегодня чествуем тех, кто долгие шесть лет Второй мировой войны боролся с нацизмом и приближал мир. Низко кланяемся ветеранам, которые прошли сквозь огонь тяжелых лет, вспоминаем тех, чью жизнь война оборвала преждевременно», - сказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. В парке Памяти и Примирения в Днепре людно. Погибших участников Второй мировой войны чествуют сотни людей. «Мы должны помнить об украинцах, погибших в боях Второй мировой войны. Тех, чьи судьбы искалечили в концлагерях. Это почти 10 миллионов людей», - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Олег Кужман. С веточкой сирени пришла школьница Диана Консевич: «Мой прадед воевал во Второй мировой, домой не вернулся - считается пропавшим без вести. Сегодня принесла цветы в память о нем и всех, кто погиб в той войне». Присутствующие делятся собственными соображениями о тех трагических событиях. Участники мероприятия вспомнили и о тех, кто сейчас защищает независимость Украины. «Сегодня День примирения, но нам, государству, что воюет, не надо забывать, что враги являются врагами. Мы великодушный народ, но тем, кто сейчас убивает наших людей, прощения не будет», - отметил активист Иван Шулык. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

