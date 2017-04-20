Кривой Рог в 4 утра, первым в Украине, начал праздновать День Победы, - Александр Вилкул (ФОТО)

Сегодня, 9 мая, в 4 утра на торжественное мероприятие в честь 72-й годовщины Великой Победы, в Ингулецком районе вышли десятки тысяч криворожан. Ветераны, молодежь, представители городской власти, народные депутаты Украины приняли участие в параде и памятном митинге.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Александра Вилкула.

Торжественное шествие, начавшееся после залпов праздничного салюта, возглавил легендарный танк Т-34, который прошел всю войну и дошел до Берлина. Участники парада несли в руках портреты своих дедов и прадедов – ветеранов войны.

Народный депутат Украины Александр Вилкул подчеркнул, что мы – потомки Победителей.

«Ветераны донесли до нас правду войны без прикрас, поэтому мы с таким уважением относимся к ним и выступаем за мир. Наша сила в том, что мы едины в своем стремлении строить достойное будущее родной страны, в которой все люди уважают друга. Несмотря на сотни национальностей, у нас одна Родина – Украина. У нас – одна вера, одна правда, с которой мы отстаиваем мир и счастье для наших детей и внуков. Слава нашему народу, победившему фашизм!», - подчеркнул Вилкул.

Он отметил, чтобы наши дети и внуки знали правду, мы должны беречь связь между молодым поколением и прадедами-героями.

«Поэтому мы вышли с их портретами», - отметил он.

«9 мая мы будем праздновать всегда. Это великий день. Мы сюда приходили с детьми, а сегодня уже наши дети приходят сюда с внуками. День Победы – действительно всенародный праздник!», - рассказала криворожанка Юлия Патоева.

Обращаясь к криворожанам, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул сказал, что сегодня весь Кривой Рог – от Ингульца и до Тернов - чествует подвиг нашего народа.

«Полвека мы традиционно встречаемся в четыре утра, чтобы с благодарностью и уважением поздравить ветеранов, которые с нами, и почтить память тех, кто ценой своей жизни защитил нашу землю от врага и подарили нам мир. В Кривом Роге всегда с особой заботой и вниманием относятся к воинам – освободителям. Так было, есть и будет», - сказал Юрий Вилкул.

В парке имени Савицкого - возле братской могилы погибшим солдатам - прошел торжественный митинг. Криворожане и гости города почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику.

А в небо поднялись, запущенные криворожской детворой, сотни воздушных шариков - символ солнца и мирного чистого неба.





