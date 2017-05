| Общество | 09:52 | 09.05.2017 В Украине технику будут продавать только через кассовые аппараты Согласно постановлению Кабмина от 16 марта 2017 года № 231, которое вступило в силу 8 мая, бытовую технику, подлежащую гарантийному ремонту или гарантийной замене, в Украине отныне будут продавать только через кассовые аппараты. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. Новым документом утвержден перечень из более 300 наименований товаров, на которые распространяется данное требование. В частности, речь идет о холодильниках, плитах, насосах, котлах, кондиционерах, стиральных машинах, пылесосах, бойлерах, принтерах, сканерах, ноутбуках, телефонах, телевизорах, внешних жестких дисках. Постановление правительства связано с законом, принятым Верховной Радой 20 декабря 2016 года. Этим законодательным актом парламент обязал торговцев, продающих "технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантии", работать через кассовые аппараты.

