В Украине технику будут продавать только через кассовые аппараты

Согласно постановлению Кабмина от 16 марта 2017 года № 231, которое вступило в силу 8 мая, бытовую технику, подлежащую гарантийному ремонту или гарантийной замене, в Украине отныне будут продавать только через кассовые аппараты.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.

Новым документом утвержден перечень из более 300 наименований товаров, на которые распространяется данное требование.

В частности, речь идет о холодильниках, плитах, насосах, котлах, кондиционерах, стиральных машинах, пылесосах, бойлерах, принтерах, сканерах, ноутбуках, телефонах, телевизорах, внешних жестких дисках.

Постановление правительства связано с законом, принятым Верховной Радой 20 декабря 2016 года. Этим законодательным актом парламент обязал торговцев, продающих "технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантии", работать через кассовые аппараты.

