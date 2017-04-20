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| Общество | 11:53 | 09.05.2017
Украинские ученые будут исследовать Антарктиду

Украина и Австралия провели переговоры о сотрудничестве в Антарктиде. Австралийские ученые имеют большой опыт в сфере исследований этой части планеты, поэтому согласились поделиться им с украинскими коллегами.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования Украины.

По словам представителя правительства в секретариате Договора об Антарктике Дмитрия Чеберкуса, Украина заинтересована в опыте Австралии по проведению антарктических исследований, ведь Австралия имеет большую историю изучения Антарктиды.

Отмечено, что на совещании с директором антарктического управления Департамента окружающей среды и энергетики Австралии Ником Гейлом, которое произошло в австралийском городе Хобарте, стороны обсудили проблемы в области антарктических исследований и направления будущего сотрудничества.

Предполагается, что украинские ученые будут участвовать в конкурсах научных проектов, финансируемых австралийской стороной. Кроме того, будет происходить обмен опытом по проведению антарктических экспедиций и эффективного управлением антарктическими станциями.

«Мы будем благодарны за информацию в области научных исследований и улучшению жизни в условиях Антарктики», - подчеркнул Чеберкус.

Он отметил, что антарктические исследования является одним из важнейших приоритетов украинского правительства. В течение всего года украинские ученые работают на станции «Академик Вернадский», которую Украина получила в 1996 году от Английского антарктического общества.

Ученые проводят исследования в областях биологии, геологии, геофизики, гидрометеорологии, медицины, океанографии. В частности, они изучают озоновую дыру, изменения климата, открывают новые виды биологических объектов, наблюдают за популяциями животных.

Напомним, 1 апреля 2017 года Антарктиду отправилась 22-я Украинская антарктическая экспедиция, а недавно в МОН прошла торжественная встреча 21-й экспедиции.
 
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Теги: Украина

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