| Общество | 11:53 | 09.05.2017 Украинские ученые будут исследовать Антарктиду Украина и Австралия провели переговоры о сотрудничестве в Антарктиде. Австралийские ученые имеют большой опыт в сфере исследований этой части планеты, поэтому согласились поделиться им с украинскими коллегами. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования Украины. По словам представителя правительства в секретариате Договора об Антарктике Дмитрия Чеберкуса, Украина заинтересована в опыте Австралии по проведению антарктических исследований, ведь Австралия имеет большую историю изучения Антарктиды. Отмечено, что на совещании с директором антарктического управления Департамента окружающей среды и энергетики Австралии Ником Гейлом, которое произошло в австралийском городе Хобарте, стороны обсудили проблемы в области антарктических исследований и направления будущего сотрудничества. Предполагается, что украинские ученые будут участвовать в конкурсах научных проектов, финансируемых австралийской стороной. Кроме того, будет происходить обмен опытом по проведению антарктических экспедиций и эффективного управлением антарктическими станциями. «Мы будем благодарны за информацию в области научных исследований и улучшению жизни в условиях Антарктики», - подчеркнул Чеберкус. Он отметил, что антарктические исследования является одним из важнейших приоритетов украинского правительства. В течение всего года украинские ученые работают на станции «Академик Вернадский», которую Украина получила в 1996 году от Английского антарктического общества. Ученые проводят исследования в областях биологии, геологии, геофизики, гидрометеорологии, медицины, океанографии. В частности, они изучают озоновую дыру, изменения климата, открывают новые виды биологических объектов, наблюдают за популяциями животных. Напомним, 1 апреля 2017 года Антарктиду отправилась 22-я Украинская антарктическая экспедиция, а недавно в МОН прошла торжественная встреча 21-й экспедиции.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7