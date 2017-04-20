В Днепре жители города возложили цветы к Монументу Вечной славы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Во вторник, 9 мая, Украина отмечает 72-ю годовщину Победы над фашизмом. В этот день в Днепре руководители города и области, представители духовенства вместе с горожанами возложили цветы к Монументу Славы.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Почтить память погибших во Второй Мировой войне пришли более тысячи горожан.

«Днепр всегда был справедливым в оценке истории, в своих традициях. Ветеранам хочу пожелать крепкого здоровья и мирного неба над головами. Мы помним. Мы помним, какой ценой достался мир нашему городу, какой ценой его освобождали. Днепр стал флагманом промышленности, науки и все это благодаря своим жителям. Мы остались такими же и я верю, что так будет и дальше», - рассказал экс-городской голова Днепра Иван Куличенко.

Управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, мирополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (в центре)

Председатель совета ветеранов в Днепропетровской области Станислав Шевченко (справа)

Цветы от ветеранов

Первый заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Олег Кужман

Фото: Артем Лысенко

