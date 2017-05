| Общество | 12:56 | 09.05.2017 В Днепре жители города возложили цветы к Монументу Вечной славы (ФОТОРЕПОРТАЖ) Во вторник, 9 мая, Украина отмечает 72-ю годовщину Победы над фашизмом. В этот день в Днепре руководители города и области, представители духовенства вместе с горожанами возложили цветы к Монументу Славы. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Почтить память погибших во Второй Мировой войне пришли более тысячи горожан. «Днепр всегда был справедливым в оценке истории, в своих традициях. Ветеранам хочу пожелать крепкого здоровья и мирного неба над головами. Мы помним. Мы помним, какой ценой достался мир нашему городу, какой ценой его освобождали. Днепр стал флагманом промышленности, науки и все это благодаря своим жителям. Мы остались такими же и я верю, что так будет и дальше», - рассказал экс-городской голова Днепра Иван Куличенко. Управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, мирополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (в центре) Председатель совета ветеранов в Днепропетровской области Станислав Шевченко (справа) Цветы от ветеранов Первый заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Олег Кужман Фото: Артем Лысенко

