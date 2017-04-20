Как Павлоград отметил День Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 9 мая, в поселке им. 18 сентября г. Павлограда чествовали ветеранов Великой отечественной войны. В торжествах по случаю Дня Победы приняли участие и работники Павлоградского химического завода. На предприятии одним из приоритетных направлений является забота и помощь о ветеранах. Праздничная колонна прошла от завода до мемориала в поселке им. 18 сентября, где состоялось возложение цветов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.



Колона жителей поселка им. 18 сентября, военнослужащих и сотрудников ГП "Павлоградского химического завода" направилась к мемориалу "Славы"

Чествование ветеранов

Возложение цветов к мемориалу "Славы" в поселке им. 18 сентября

Фото: Виктория Какубава