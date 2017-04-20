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| Общество | 17:39 | 09.05.2017
9 Мая в Днепре тысячи горожан спели песню «День Победы» возле Монумента Славы, - Вилкул (ВИДЕО)

После возложения цветов возле Монумента Славы тысячи человек одновременно спели песню «День Победы». Многие из них держали в руках фотографии своих дедов и прадедов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ.

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул также вместе со всеми участниками акции спел песню «День Победы».

9 Мая должна и будет звучать песня «День Победы», а не песни, под которые маршировали проигравшие. Сегодня вместе с ветеранами пришло много молодежи, людей с детьми – это говорит о том, что память о Подвиге нашего народа и Победителях будет жить, а песня День Победы звучать в их честь».

«Этой песни меня научил мой дед – участник войны. Она была очень дорога ему, и я с таким же уважением отношусь к ней. Эта песня – символ уважения к подвигу тех, кто победил фашизм. Я знаю ее наизусть и сегодня с удовольствием спел», - рассказал участник флешмоба Андрей Масенец.

Наталья Павленко рассказала, что бабушка не воевала на фронте, но вместе со своим братом и мамой она работала на заводе, хотя была еще ребенком.

«Победа досталась очень большой ценой и об этом говорится в этой песне. Я пела ее в память о своей бабушке и еще миллионах женщин и детей, благодаря которым была освобождена наша страна и Европа. Если такая акция будет и в следующем году, я тоже спою»,- рассказала она.

Председатель совета ветеранов Днепропетровской области Станислав Шевченко сказал: «Я благодарю Александра Вилкула, который помог нам, ветеранам, и сегодня состоялся праздник в честь настоящих героев, которые победили фашизм».


 
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Теги: Днепр

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