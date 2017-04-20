Памятную доску погибшему АТОшнику открыли в его родной школе

На Днепропетровщине - в Песчанской школе Новомосковского района - открыли памятную доску, посвященную бывшему ученику - 26-летнему Леониду Козыреву. Весной 2016-го боец с позывным «Патриот» погиб в АТО.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Леонид Козырев вырос в многодетной семье - чтобы помогать родителям, начал работать еще со школы, рассказала его классный руководитель Антонина Конищук.

«Леониду было не просто, но он оставался мужественным, ответственным, трудолюбивым», - сказала она.

После школы парень женился, имел двух дочерей. Работал строителем.

В зону АТО Леонид отправился в августе 2014-го. Через год демобилизовался, но решил продолжить военную службу по контракту.

«К службе относился упорно, достойно выполнял боевые задачи», - рассказал побратим Сергей Невский.

Весной 2016-го Леонид вместе с товарищами сражался в районе Зайцевой в Донецкой области. Там получил тяжелое ранение - врачи не смогли спасти парню жизнь.

«Позвонили из сельского совета рано утром, сказали, брата больше нет, - рассказала сестра погибшего Татьяна. - Для нашей семьи это был удар. Накануне вечером маме было неспокойно, она набирала Леню, но он успокоил ее, сказал, что все хорошо. Понимаем, что просто не хотел нас расстраивать».

В честь Патриота в родной школе открыли доску памяти - освятили, принесли к ней цветы.

«Приятно, что дети с уважением относятся к тем, кто защищал их будущее. Ребята понимают, что Леонид отдал жизнь за каждого из них. Это был достойный человек», - отметил советник председателя Днепропетровской ОГА Иван Начовный.