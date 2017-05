| Общество | 10:07 | 10.05.2017 Памятную доску погибшему АТОшнику открыли в его родной школе На Днепропетровщине - в Песчанской школе Новомосковского района - открыли памятную доску, посвященную бывшему ученику - 26-летнему Леониду Козыреву. Весной 2016-го боец с позывным «Патриот» погиб в АТО. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Леонид Козырев вырос в многодетной семье - чтобы помогать родителям, начал работать еще со школы, рассказала его классный руководитель Антонина Конищук. «Леониду было не просто, но он оставался мужественным, ответственным, трудолюбивым», - сказала она. После школы парень женился, имел двух дочерей. Работал строителем. В зону АТО Леонид отправился в августе 2014-го. Через год демобилизовался, но решил продолжить военную службу по контракту. «К службе относился упорно, достойно выполнял боевые задачи», - рассказал побратим Сергей Невский. Весной 2016-го Леонид вместе с товарищами сражался в районе Зайцевой в Донецкой области. Там получил тяжелое ранение - врачи не смогли спасти парню жизнь. «Позвонили из сельского совета рано утром, сказали, брата больше нет, - рассказала сестра погибшего Татьяна. - Для нашей семьи это был удар. Накануне вечером маме было неспокойно, она набирала Леню, но он успокоил ее, сказал, что все хорошо. Понимаем, что просто не хотел нас расстраивать». В честь Патриота в родной школе открыли доску памяти - освятили, принесли к ней цветы. «Приятно, что дети с уважением относятся к тем, кто защищал их будущее. Ребята понимают, что Леонид отдал жизнь за каждого из них. Это был достойный человек», - отметил советник председателя Днепропетровской ОГА Иван Начовный. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7