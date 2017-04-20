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| Общество | 10:42 | 10.05.2017
Разбитые губы, рассечение бровей, разбитая голова и нос: волонтер Красного креста рассказал о травмах во время столкновений на 9 мая

9 мая во время столкновений возле Монумента Славы в Днепре волонтеры Красного Креста оказали помощь 12 пострадавшим, одного из них передали службе «Скорой помощи».

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил Владимир Солдаткин, командир волонтерского отряда Красного креста.

«Мы оказали помощь 12 пострадавших, одного мы отправили «Скорой помощью», одного отвели в больницу. Ранения легкие и средней тяжести. У одного из пострадавших было рассечение мягких тканей головы. У потерпевших были и другие травмы: синяки, ушибы, разбитые губы, рассечение бровей, разбитый нос», - сказал Владимир Солдаткин.

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