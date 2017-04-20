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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:52 | 10.05.2017
За выходные в Днепропетровской области зафиксировано 122 пожара и выявлено 67 старых боеприпасов

За период 6-9 мая в Днепропетровской области было зафиксировано 122 пожара, в 4 случаях из них причиной стало возгорание застарелых боеприпасов. Всего за этот период было выявлено 67 единиц застарелых боеприпасов.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал заместитель начальника Главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дмитрий Кудрявцев.

«Подразделения работали в круглосуточном режиме, было задействовано 102 единицы техники, 415 человек дежурили ежедневно. Также был создан резерв: 78 единиц техники и 270 человек личного состава, которые в случае необходимости могли быть задействованы на устранении чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения праздничных мероприятий на территории области было задействованы 20 единиц техники и 145 человек личного состава. За этот период было 195 выездов и 122 пожара. Основная масса пожаров пожары в экосистемах. Было зафиксировано 4 случая возгорания застарелых боеприпасов. В общей сложности, 67 единиц застарелых боеприпасов было выявлено и уничтожено», - сказал Дмитрий Кудрявцев.

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Теги: общество, Днепропетровщина

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