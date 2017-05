| Общество | 11:31 | 10.05.2017 В этом году на фестивале АТОшных песен еще больше авторской музыки и танцевальный openair, - Валентин Резниченко В этом году Всеукраинский фестиваль «Песни, рожденные в АТО» расширяется до трех площадок и продлится целый день. Фест состоится 20 мая в Днепре, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«В 2017 году фестиваль«Песни, рожденные в АТО»будет еще более масштабным. Вместо одного гала-концерта - три локации. Планируем экскурсии, выставки, несколько сцен, на которых будут выступать прошлогодние и новые лауреаты. В конце - масштабный openair с участием ди-джея-АТОшника», - отметил Валентин Резниченко.



Фестивальный день начнется возле Музея АТО. Для гостей проведут экскурсии по внутренней и внешней экспозициям. На сцену возле музея выйдут лауреаты фестиваля 2016 года.



Вторая локация - Днепровский парк Шевченко. В летнем театре состоится гала-концерт. Там авторские песни, написанные на фронте, выполнят 20 лауреатов фестиваля со всей Украины.



Завершится фестивальный день на третьей площадке - возле летнего театра. На огромном танцевальном openair сыграет боец АТО, культовый украинский ди-джей Анатолий Топольский.



Первый Всеукраинский фестиваль «Песни, рожденные в АТО» команда Валентина Резниченко и областная ассоциация воинов АТО организовали в Днепре в мае 2016-го. На концерт съехались 20 исполнителей из разных уголков страны. Пели о пережитом на войне. После фестиваля участники записали первый в стране диск АТОшных песен, который прошлой осенью презентовали в Киеве.

