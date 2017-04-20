Днепровский адвокат заявила о готовности возглавить патрульную полицию города

Днепровский адвокат Юлия Сегеда выразила готовность возглавить патрульную полицию города.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Напомним, что после увольнения главы Нацполиции в Днепропетровской области Игоря Репешко исполняющим обязанности начальника управления по вопросам общественного порядка стал нынешний руководитель патрульной полиции Владимир Богонис.

«Высшее юридическое образование, стаж работы по профессии 19 лет... Без в/п с в/о, 40 лет, воспитываю две дочки, имею гос награды», - отметила она.