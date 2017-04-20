В школах, детсадах и больницах области об энергоэффективности позаботятся специальные менеджеры

В бюджетных учреждениях Днепропетровщины будут работать энергоменеджеры – это должно на 20% сократить расходы воды, тепла и электричества.

Об этом говорится в Меморандуме, который председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко подписал на III Форуме энергоэффективного партнерства в Киеве, передает пресс-служба облгосадминистрации.

«Школы, садики, больницы используют энергоресурсы чрезмерно. Решить проблему поможет система энергоменеджмента. Она позволит ежедневно мониторить расходы тепла, воды, электроэнергии и принимать управленческие решения по их эффективному использованию. Потребление ресурсов можно сократить до 20% и экономить ежегодно десятки миллионов гривен бюджетных средств», – отметил Валентин Резниченко.

По условиям Меморандума, в бюджетных учреждениях региона будут работать энергоменеджеры. Речь идет также об обеспечении повышения квалификации этих специалистов.

Поддержку в реализации инициативы будет оказывать Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Именно оно обеспечит консультации, содействие в подготовке энергоменеджеров, внедрение национальной системы мониторинга и создание открытой базы энергетических характеристик бюджетных учреждений.

Участие в III Форуме энергоэффективного партнерства приняли около 600 руководителей областей и городов Украины, энергоменеджеров, представителей международных организаций, общественности

