| Общество | 12:36 | 10.05.2017 В школах, детсадах и больницах области об энергоэффективности позаботятся специальные менеджеры В бюджетных учреждениях Днепропетровщины будут работать энергоменеджеры – это должно на 20% сократить расходы воды, тепла и электричества. Об этом говорится в Меморандуме, который председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко подписал на III Форуме энергоэффективного партнерства в Киеве, передает пресс-служба облгосадминистрации. «Школы, садики, больницы используют энергоресурсы чрезмерно. Решить проблему поможет система энергоменеджмента. Она позволит ежедневно мониторить расходы тепла, воды, электроэнергии и принимать управленческие решения по их эффективному использованию. Потребление ресурсов можно сократить до 20% и экономить ежегодно десятки миллионов гривен бюджетных средств», – отметил Валентин Резниченко. По условиям Меморандума, в бюджетных учреждениях региона будут работать энергоменеджеры. Речь идет также об обеспечении повышения квалификации этих специалистов. Поддержку в реализации инициативы будет оказывать Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Именно оно обеспечит консультации, содействие в подготовке энергоменеджеров, внедрение национальной системы мониторинга и создание открытой базы энергетических характеристик бюджетных учреждений. Участие в III Форуме энергоэффективного партнерства приняли около 600 руководителей областей и городов Украины, энергоменеджеров, представителей международных организаций, общественности

