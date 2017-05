| Общество | 13:10 | 10.05.2017 Днепрян приглашают на День карьеры: пообщаться с ведущими работодателями Украины и посетить мастер-классы по поиску работы В Центре конференций Parle состоится День карьеры. Участники могут посетить бесплатные мастер-классы и пообщаться с ведущими работодателями Украины. Встреча состоится 27 мая с 11.00 по 18.00. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила координатор проекта Profit Day в Днепре Наталья Кулинская. «На мероприятии будет проходить выставка работодателей и их презентация карьерных возможностей. Будет представлено 25-30 компани, среди них Interpipe, «ПриватБанк», «Цитрус», «Vodafone», «Сильпо», «Prostor». Эти работодатели представляют широкий спектр вакансий, мы говорим не только о вакансиях кассиров или продавцов-консультантов, а и о логистах, бренд-менеджерах, административном персонале», - рассказала Наталья Кулинская. На мероприятие состоится 15 мастер-классов: «Мы направляем мастер-классы на развитие навыков при трудоустройстве. Это возможность узнать о том, как правильно создать интересное резюме, научится тайм-менеджменту, ораторскому мастерству, фрилансу», - сообщила координатор проекта. Также на мероприятии можно пройти тестирование по знанию английского языка, пройти экспресс-тест по профориентации, узнать уровень владения ПК. Координатор проекта отметила, что с собой желательно иметь резюме, для того чтобы лично вручить его работодателю

