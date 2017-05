| Общество | 13:29 | 10.05.2017 В Instagram теперь можно публиковать фото из браузера Социальная сеть Instagram ввела возможность публикации фото и видео без использования приложения, передают «Подробности». Разработчики социальной сети создали специальную мобильную версию сайта, которая позволяет публиковать фото без необходимости использования приложения. По словам представителей социальной сети, они тестировали новую функцию еще с марта. Возможность публикации фото с браузера Instagram запустил для расширения своего присутствия в мире

