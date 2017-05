| Общество | 14:03 | 10.05.2017 В Днепре состоится благотворительная акция, посвященная сбору средств для гериатрического пансионата Организатор акции Людмила Витязь сообщила, что в Днепре пройдет благотворительная акция по сбору средств для Днепропетровского гериатрического пансионата «Добро за добро», которая продлится до 19 мая. Об этом она сообщили на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР». По ее словам, на собранные средства организаторы планируют купить памперсы, моющие средства, печенье и конфеты.

«На 15 тыс. грн мы планируем закупить памперсов. Также планируем закупить 30 кг печенья и 20 кг конфет, чтобы сладкое появилось на столе клиентов пансионата. На оставшиеся деньги мы купим чистящие средства, мыло, крем, зубные щетки», - рассказала Людмила Витязь. Заместитель директора по медицинской части КУ «Днепропетровский гериатрический пансионат» ДОС Сергей Зуб призвал проявить личное внимание к жителям пансионата. «Также просьба к волонтерам предоставить помощь не столько денежную, как просто проявить внимание: заехать в пансионат, взять человека и прогуляться с ним на улице по территории пансионата, так как санитары физически всё не успевают», - сказал Сергей Зуб. Желающие поучаствовать в акции могут переслать средства на имя организатора акции Людмилы Витязь. Номер карты ПриватБанка: 5168 7423 5883 9474.

