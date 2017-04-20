Нардеп Семенченко заявил о готовности батальона «Донбасс» прибыть в Днепр

Бойцы добровольческого батальона «Донбасс» готовы прибыть в Днепр, чтобы поддержать акции протеста ветеранов АТО, пострадавших в результате полицейского насилия.

Об этом сообщил народный депутат, бывший комбат «Донбасса» Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

«Внутренний корпус батальона «Донбасс», несмотря на дежурство на блокаде, готов поддержать акции протеста ветеранов и майдановцев. С реальными целями – немедленные аресты виновных, отставки и аресты начальства, аресты титушни. Играть в игрушки «заговори проблему» и «министр разберется» мы не будем», – написал Семенченко.

По словам депутата, бойцы батальона готовы прибыть как в Киев, так и в Днепр.

«Главное, чтобы это был украинский протест. А не шоу бродячих клоунов», – добавил Семенченко.

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