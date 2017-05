| Общество | 17:02 | 10.05.2017 Новости среды: что сделано на Днепропетровщине На Днепропетровщине прокладывают новые водоводы, ремонтируют дороги, реконструируют детсады, школы и медучреждения. ТОП-5 инфраструктурных проектов среды, сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.



• В Верхнеднепровске завершают капремонт школы №2. В трехэтажном здании заменили все двери и окна, осталось только сделать внешние откосы. В комфортных условиях будут учиться более полутысячи детей. Всего в этом году в области реконструируют 25 школ. • В селе Чкалово Никопольского района началась реконструкция детского сада. Строители приводят в порядок здание, которое простаивало более десяти лет. В планах - перепланировка, замена пола, утепление стен, ремонт крыши, внутренние работы. Открытие садика для 80-ти малышей решит вопрос нехватки мест для дошкольников в селе. • В Покрове обновляют дорогу на ул. Лизы Чайкиной. За тридцать лет эту автодорогу ни разу капитально не ремонтировали. Дорожники укладывают новый асфальт, монтируют ливневые канализации, впереди - обустройство пешеходных зон и остановок. Завершить все работы планируется до августа. Параллельно капремонт дорог проходит в Желтых Водах, Марганце, Павлограде, Синельниково, Терновке, Синельниковском, Магдалиновском, Петропавловском и Солонянском районах. • В село Зеленая Балка Широковского района проложили 7 км нового водовода. Строительство завершили уже на 80%. Поэтому летом с питьевой водой будут более полутысячи жителей. Всего в этом году в области планируют построить и реконструировать 13 водоводов. • В селе Залелия Царичанского района капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. В здании утеплили стены, заменили окна и двери, обновили пол. Теперь здесь будут лечиться около 800 жителей из пяти сел.

