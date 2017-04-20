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| Общество | 17:31 | 10.05.2017
«Надо рассчитывать только на себя», – известный IT-шник Дмитрий Дубилет рассказал школьникам свою историю успеха (LIFESTORY)

«Клуб молодого лидера» от команды Валентина Резниченко собрал в ДнепрОГА 350 старшеклассников области. Среди гостей – и дети-переселенцы, которые живут на Днепропетровщине. В этот раз секретами успеха делился известный специалист по внедрению электронных услуг и советник главы облгосадминистрации Дмитрий Дубилет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Первым местом работы Дмитрия Дубилета была автозаправка. В 15 лет он запустил футбольный сайт, а затем Интернет-издание «Хайвей». Учился в Украине, Англии, Германии и Америке. Работал IT-директором «ПриватБанка».

«Важно, чтобы современная молодежь имела как можно больше предпринимательского духа, создавала свои стартапы – не важно в качестве предпринимателей или сотрудников крупных компаний», – отметил советник председателя ДнепрОГА.

Сейчас Дмитрий Дубилет разрабатывает IT-технологии для финансового сектора. В качестве волонтера работает над проектом iGov – порталом, на котором в электронном формате собраны популярные государственные услуги. Дмитрий Дубилет уверен: чем больше услуг представлено в Интернете, тем лучше.

«Мы ни в чем не должны зависеть от государства. Чем меньше его будет в нашей жизни, тем комфортнее.... Надо рассчитывать только на себя, максимум – на своих родных», – говорит Дмитрий Дубилет.
По его мнению, успех нельзя свести к какому-то принципу или вывести его формулу, у каждого свой путь.


«Самое главное – нужно иметь терпение и трудолюбие, чтобы схватить удачу за хвост», – считает Дмитрий Дубилет.

На встречу пришла десятиклассница Александра Шкуро из Верхнеднепровской школы №1.

«Хочу узнать что-то новое и поделиться этим со своими одноклассниками.... Я еще не определилась, кем хочу стать в будущем. Думаю, посещая такие мероприятия, смогу сделать выбор. Мне нравятся иностранные языки, возможно, с ними и свяжу свою жизнь», – рассказала старшеклассница.

«Клуб молодого лидера» – совместный проект команды Валентина Резниченко и Совета Европы. Ежемесячно старшеклассники области приходят в ДнепрОГА на встречу с известными людьми. Ученики уже общались с успешными бизнесменами и IТ-специалистами.

«Это пятая встреча «Клуба молодого лидера». Когда мы начинали проект в декабре 2016 года, не ожидали, что он будет так активно развиваться. Дети со всей области – а их очень много – заинтересованы в общении с интересными личностями, которые меняют реальность Украины», – отметила советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб.

По итогам встреч создают видеоуроки. Первый – уже на сайте ДнепрОГА.

 
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